Les 50 Africains les plus influents – 22. Othman Benjelloun

Othman Benjelloun, président de Finance Com (Maroc).

À la tête d’une fortune estimée à 1,3 milliard d’euros, Othman Benjelloun (86 ans) est, selon l’américain Forbes, le deuxième homme le plus riche du Maroc et le quinzième d’Afrique. Il continue de diriger son groupe, Finance Com, présent dans la banque, l’assurance, les télécoms et la construction.

« Sir » Benjelloun construit actuellement la plus haute tour d’Afrique, à Rabat (250 m de hauteur, 262 millions d’euros d’investissement) et participe à l’édification de la Cité Mohammed VI, à Tanger Tech (8,8 milliards d’euros). Le tout partiellement financé par BMCE Bank, sa banque panafricaine.