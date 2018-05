Les 50 Africains les plus influents – 23. Tony Elumelu

Tony Elumelu, homme d’affaires et philanthrope (Nigeria).

Il a fait fortune dans la banque mais est aujourd’hui présent dans l’énergie, les matières premières ou l’hôtellerie. PDG de Transnational Corporation of Nigeria, de Heirs Holdings et de United Bank for Africa, Tony Elumelu est aussi l’un des philanthropes les plus actifs du continent.

La fondation qui porte son nom a lancé en 2015 un programme de dix ans destiné à soutenir 10 000 entrepreneurs africains. Coût de l’opération : 100 millions de dollars.

Originaire de Jos et passé par Harvard, le (presque) milliardaire est un habitué des grand-messes où se retrouvent les puissants de la planète, comme le dernier World Economic Forum, à Davos, où il s’est entretenu avec Angela Merkel, la chancelière allemande, et Christine Lagarde, la directrice générale du FMI.

Proche de Muhammadu Buhari, de George Weah ou de Patrice Talon, ce fan du film Black Panther (« #AfricanExcellence », s’est-il enflammé) s’affiche volontiers avec ces derniers sur son compte Twitter, suivi par plus de 650 000 aficionados.