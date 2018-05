Les 50 Africains les plus influents – 6. Naguib Sawiris

Naguib Sawiris, PDG d’Endeavour Mining (Égypte).

Avec une fortune estimée à 3,3 milliards d’euros, l’Égyptien copte Naguib Sawiris (63 ans) est l’une des toutes premières fortunes du continent.

Depuis fin 2016, il n’est plus le PDG de l’opérateur Orascom Telecom Media and Technology (OTMT), fondé par son père, mais poursuit ses activités dans les mines d’or en Australie et en Afrique de l’Ouest, par le biais de sa compagnie Endeavour Mining, ainsi que dans l’audiovisuel.

Il a rapproché Euronews, dont il est l’actionnaire majoritaire, de la chaîne américaine NBC. En dépit de son éviction, l’an dernier, du Parti des Égyptiens libres, formation libérale qu’il avait fondée en 2011, il reste une voix qui compte dans le débat politique.