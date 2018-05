Les 50 Africains les plus influents – 45. Fally Ipupa

Fally Ipupa est un chanteur de RDC.

Après la sortie en juillet 2017 de Tokooos, son quatrième album solo, qui fusionne rumba et musiques urbaines, le Congolais Fally Ipupa (40 ans) a confirmé son statut de star internationale, s’est offert des collaborations tous azimuts (MHD, Booba, Wizkid, R. Kelly) et a entrepris une tournée internationale commencée à Lomé, poursuivie dans de nombreuses capitales africaines et achevée à Los Angeles.

Ipupa s’est enfin imposé sur d’autres terrains que le sien en signant avec NBA Africa, en Afrique du Sud, et en participant au jury de l’émission L’Afrique a un incroyable talent. En dépit de sa célébrité – 1,6 million de followers sur Facebook –, il reste très prudent en politique et ne s’est jamais formellement engagé pour ou contre Joseph Kabila.

S’il s’est durablement mis à dos les « combattants », des opposants qui ont provoqué l’annulation d’un de ses concerts à Paris en juin 2017, il se produit régulièrement à Kinshasa, où il s’investit par ailleurs dans la construction d’orphelinats et le développement du réseau d’eau courante.