Engrais : le taux moyen d’application d’engrais croît régulièrement

La consommation d'engrais augmente de manière significative en Afrique mais l'objectif fixé en 2006 est loin d'être atteint.

Selon l’International Fertilizer Association, la consommation de fertilisants en Afrique aura augmenté de 70 % entre 2009 et 2019, dont une progression de 130 % en Afrique subsaharienne, tirée notamment par l’Éthiopie et le Nigeria. Depuis 2014, ce n’est pas la consommation d’engrais phosphatés (+ 21 %) qui a le plus crû, mais plutôt celle d’engrais azotés (+ 27 %) et d’engrais potassiques (+ 41 %).

En 2006, lors du Sommet africain sur les engrais, les ministres de l’Agriculture de l’Union africaine s’étaient fixé comme objectif d’atteindre 50 kg de fertilisants par hectare en moyenne d’ici à 2015 (contre plus de 120 kg en moyenne dans le monde). En 2017, avec moins de 14 kg par ha, on en était encore très loin.