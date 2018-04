Formé à l’université Ca’ Foscari de Venise, cet Italien a fait ses armes au sein de Telecom Italia Mobile et EY avant d’occuper des postes de management chez A.T. Kearney et First Data International. Il vient d’être nommé directeur général pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord de l’entreprise Visa, qu’il a intégrée en 2009.