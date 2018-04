Marché de l’art : le classement des artistes africains les mieux cotés

Classer des artistes ? Quelle idée ! Et pourtant, le marché de l’art n’est pas, tant s’en faut, un monde où l’on vit d’amour et d’aquarelle fraîche.

Les artistes sont aujourd’hui, souvent, des entrepreneurs qui savent bien comment une cote se construit et s’entretient. Pas de recette pour autant – cela se saurait –, et le talent reste une donnée fondamentale. Chaque année, l’Africa Art Market Report, lancé par le marchand d’art Jean-Philippe Aka, propose une approche chiffrée du marché de l’art africain, moderne et contemporain. Nous en avons extrait ces trois classements.

Méthodologie : les classements d’artistes prennent en compte les résultats des ventes aux enchères (40 %), le prix moyen des œuvres sur le premier marché (10 %), le nombre d’expositions dans les musées (25 %), le nombre d’expositions dans les galeries commerciales (25 %). Les montants indiqués concernent uniquement les chiffres d’affaires réalisés lors des ventes aux enchères.

Les modernes

1 Irma Stern, Afrique du Sud, 3 269 920 $

2 Omar El Nagdi, Égypte, 954 167 $

3 Alexis Preller, Afrique du Sud, 1 726 098 $

4 Ben Enwonwu, Nigeria, 1 062 655 $

5 Walter Battiss, Afrique du Sud, 901 641 $

6 Farid Belkahia, Maroc, 560 526 $

7 Mahmoud Said, Égypte, 817 613 $

8 Robert Griffiths Hodgins, Afrique du Sud, 906 412 $

9 Jacob Hendrik Pierneef, Afrique du Sud, 880 033 $

10 Malick Sidibé, Mali, 10 808 $

Les contemporains

1. Marlene Dumas, Afrique du Sud, avec un chiffre d’affaires de 3205284$

2. William Kentridge, Afrique du Sud, 764008$

3. Julie Mehretu, Éthiopie, 1372746$

4. Yinka Shonibare, Nigeria, 100584$

5. El Anatsui, Ghana, 1157565$

6. Wangechi Mutu, Kenya, 279117$

7. Candice Breitz, Afrique du Sud, 13527$

8. Kendell Geers, Afrique du Sud, 14113$

9. Njideka Akunyili Crosby, Nigeria, 985417$

10. Pascale Marthine Tayou, Cameroun, 0,00$

11. Pieter Hugo, Afrique du Sud, 9271$

12. Ibrahim Mahama, Ghana, 0,00$

13. Romuald Hazoumè, Bénin, 90928$

14. Robin Rhode, Afrique du Sud, 32904$

15. Roger Ballen, Afrique du Sud, 8786$

16. John Akomfrah, Ghana, 0,00$

17. Barthélémy Toguo, Cameroun, 4689$

18. Mounir Fatmi, Maroc, 69681$

19. Abdoulaye Konaté, Mali, 0,00$

20. Latifa Echakhch, Maroc, 51313$

Les cinq œuvres les plus chères

(ventes aux enchères entre janvier et décembre 2016)

1. Night Nurse, de Marlene Dumas

2 517 000 $ (Phillips, New York)



Seeing Red: Marlene Dumas’ Night Nurse’ from Phillips on Vimeo.

2. Excerpt (Citadel), de Julie Mehretu

1 567 500 $ (Christie’s, New York)

3. L’Île heureuse, de Mahmoud Said

1 475 720 $ (Bonhams, Londres)

4. Sarajevo, d’Omar El Nagdi

1 145 000 $ (Christie’s, Dubaï)

5. Arab with Jug, d’Irma Stern

1 118 082 $ (Bonhams, Londres)