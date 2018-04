Maître Gims : #viveleroi du Maroc

L’artiste franco-congolais ne cache pas son amitié pour le roi du Maroc.

Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois lors du réveillon du Nouvel An 2017. « J’ai appris qu’il connaissait un peu ce que je faisais, et j’ai été très flatté. […] Je lui ai dit que je vivais à Marrakech. Il était vraiment très touché et ravi de mon choix », a déclaré Maître Gims lors d’une conférence de presse précédant un concert donné place Jamâa El Fna.

Lors de ses représentations dans le royaume, le chanteur n’hésite pas à hisser le drapeau marocain, allant parfois jusqu’à entonner l’hymne national. Surtout, il poste régulièrement des photos de lui posant aux côtés de Mohammed VI au Maroc, en France, au Gabon ou en Côte d’Ivoire, accompagnées de #viveleroi.