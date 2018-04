Abdallah de Jordanie et Mohammed VI, une amitié royale de père en fils

Arrivé sur le trône la même année, les rois Abdallah de Jordanie et Mohammed VI, comme leurs pères avant eux, entretiennent une amitié de longue date.

L’image du roi Abdallah II, 56 ans, pouffant de rire aux côtés de Mohammed VI, d’un an et demi son cadet, en dit long sur l’intimité entre les deux monarques. C’était en mars 2017, à l’occasion d’une visite officielle du souverain jordanien dans le royaume. La dernière d’une longue série qui a démarré dès 1999, Mohammed VI et Abdallah II étant arrivés sur le trône en cette même année, succédant à leurs pères, qui étaient aussi très proches.

Il suffit de rappeler une autre image qui a marqué l’Histoire : celle du roi Hussein de Jordanie débarquant au Maroc, pistolet à la ceinture et l’air grave, quelques jours seulement après la tentative de putsch contre Hassan II, en 1971. Les deux héritiers ont perpétué cette amitié entre têtes couronnées qui, bien entendu, se traduit par une indéfectible alliance diplomatique.