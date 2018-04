Cheb Khaled : « Quand Mohammed VI est devenu roi, il ne m’a pas tourné le dos »

Ched Khaleb est un ami du roi du Maroc depuis le temps où ce dernier était prince héritier.

Cheb Khaled connaît le souverain – un amoureux du raï – depuis le temps où il était prince héritier. « Quand il est devenu roi, il ne m’a pas tourné le dos. Bien au contraire. Il n’a pas changé et ça me touche. On a gardé notre amitié, car c’est un personnage de ma génération qui pense comme tous les jeunes. Il m’invite souvent chez lui quand je suis au Maroc », avait-il déclaré au magazine Telquel en 2009.

Mohammed VI a même aidé Cheb Khaled à obtenir la nationalité marocaine en août 2013 – il est marié à une Algéro-Marocaine – et lui a offert une villa dans la station balnéaire de Saïdia, non loin de la frontière algérienne. Une faveur qui a irrité l’Algérie natale de Cheb Khaled, lui valant même des accusations de trahison. Mais il n’en démord pas.

« Voir un roi qui ne dort pas par inquiétude pour son pays et pour son développement, c’est extraordinaire », avait-il lâché en août 2015, en marge du festival du raï d’Oujda.