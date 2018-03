Législatives au Gabon : Estelle Ondo et Mike Jocktane en candidats indépendants

A quelques semaines des législatives, dont la date est prévue pour le 28 avril, les candidats commencent à se déclarer. C'est le cas de Estelle Ondo, la ministre des Transports, et de l'opposant Mike Jocktane, qui ont tous deux décidé de se présenter comme « indépendants ».

Estelle Ondo, la ministre des Transports, et Mike Jocktane, ex-cadre de l’Union nationale (opposition), se présenteront aux législatives en tant que candidats indépendants, à Oyem pour la première et à Port-Gentil pour le second.

Tous deux étaient censés porter les couleurs du Gabon nouveau, que vient de créer Jocktane, mais ils n’ont pas encore déposé la demande de légalisation de ce parti auprès du ministère de l’Intérieur. Jocktane reste convaincu que les législatives ne se tiendront pas à la date prévue, le 28 avril.