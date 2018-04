Gabon : le PDG se refait une jeunesse

Mi-décembre, au terme de trois jours de congrès, le parti présidentiel, affaibli par la crise postélectorale de 2016, a renouvelé et rajeuni ses cadres.

• Brice Laccruche Alihanga : la vigie

L’ex-banquier de 37 ans, qui dirige le cabinet présidentiel depuis le 25 août 2017, est désormais chargé de contrôler la sincérité et la régularité des comptes du Parti démocratique gabonais (PDG), en tant que commissaire aux comptes du parti.

Une responsabilité de plus pour ce fils d’une Française et d’un Gabonais originaire du Haut-Ogooué. Son fauteuil au sein de l’exécutif du PDG fait de lui les yeux et les oreilles du président. Il en profitera pour intégrer « ses jeunes », pour la plupart issus de la pépinière dont il est le président-fondateur : l’Association des jeunes émergents volontaires (Ajev).

Successivement commissaire aux comptes au sein du cabinet PwC, directeur général de BGFIBank Gabon, puis directeur central de la Banque gabonaise de développement, Laccruche Alihanga était à la tête de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale (CNNII) jusqu’à sa nomination au Palais.

• Marius Assoumou Ndong : l’atout jeune et collectif

Le 10 décembre 2017, l’ancien international de basket a été nommé secrétaire général adjoint du PDG chargé de l’Union des jeunes (UJPDG), dont il était membre du bureau national. Le 10 janvier, il a par ailleurs été nommé conseiller du directeur général de l’Office des ports et rades du Gabon (Oprag).

Originaire du Woleu-Ntem (Nord), ex-pivot et joueur star des Panthères, l’équipe nationale de basket (meilleur marqueur, avec 147 points en six matchs, lors de la Coupe d’Afrique des clubs champions, en 2002), Marius Assoumou, alias Kemp, 33 ans, est titulaire d’un bachelor en management des affaires obtenu à Rabat.

C’est dans la capitale marocaine qu’il crée son entreprise de textile sportif (Olas), en 2008, et s’intéresse à la politique. Il prend en main la fédération locale du PDG et, en 2009, se positionne comme soutien d’Ali Bongo Ondimba. Son objectif à la tête de l’UJPDG est d’inciter les jeunes qui se sont détournés du parti à revenir prendre part à la dynamique qui se construit autour de l’entrepreneuriat des jeunes et de la démocratie à la base.

• Éloi Nzondo : le transfuge

Le nouveau secrétaire général adjoint du PDG chargé des relations extérieures, des relations avec les partis de la majorité et les mouvements associatifs est déjà très solidement ancré dans le 3e arrondissement de Libreville, dont il a été élu conseiller municipal sous la bannière du Centre des libéraux réformateurs (CLR), un satellite du PDG.

Lors des législatives partielles de mai 2015, c’est grâce à lui que le CLR, dont il était vice-président, est parvenu à conserver son siège dans la circonscription. Cependant, après avoir été pendant dix mois ministre du Travail, de la Formation professionnelle et de l’Insertion des jeunes (jusqu’en août 2017), le député Nzondo a démissionné du CLR en octobre pour prendre sa carte au PDG. Ralliement récompensé deux mois plus tard par sa promotion au sein du secrétariat général du parti.

• Chantal Mebaley : la dynamique féminine

Native de l’Ogooué-Ivindo, Chantal Abengdang Mebaley n’est pas une inconnue du sérail PDGiste. À 44 ans, l’ex-ministre déléguée à l’Économie forestière chargée de la Pêche (2015-2017) est devenue la nouvelle patronne de l’Union féminine (UFPDG) et la secrétaire générale adjointe du PDG, chargée de l’encadrement de l’animation, des projets et des adhésions des femmes. Elle remplace Annie-Chrystel Limbourg Iwenga, l’influente secrétaire générale du ministère des Transports.