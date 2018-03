Niger : la garde rapprochée de Mohamed Bazoum

Le ministre nigérien de l’Intérieur, patron du PNDS (au pouvoir), fait figure de présidentiable pour l’élection de 2021. Qui sont les proches sur lesquels il peut compter ?

Spécialiste des questions migratoires et sécuritaires, sur lesquelles Mohamed Bazoum est fréquemment consulté, il est l’instigateur de la rencontre qui, le 18 mars à Niamey, a réuni plusieurs ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères (G5 Sahel, Côte d’Ivoire, Libye, Sénégal, Espagne, Italie, France…) avec pour thème la lutte contre l’immigration clandestine.

Tour d’horizon des membres de sa garde rapprochée :

• Abderahmane Mohamed Ben Hamaye : chargé des relations avec la presse

Jeune communicant, il est chargé des relations avec la presse au cabinet du ministre. Membre du PNDS, il a étudié les sciences politiques en Turquie, pays auquel il reste attaché.

• Alkassoum Indatou : secrétaire général adjoint du PNDS

Ancien porte-parole de la majorité, il est désormais le relais de Bazoum au sein du parti au pouvoir, dont il est le quatrième secrétaire général adjoint. Il gère les affaires quotidiennes du PNDS sur lesquelles le ministre ne peut se pencher.

• Alambedji Abba Issa : directeur de cabinet

Son fidèle et discret directeur de cabinet depuis juin 2016. Il gère au quotidien les dossiers du ministère. Né en 1956, il a étudié à Zinder, à Dakar et aux États-Unis. Il est spécialiste en médecine vétérinaire et en agroéconomie.

• Magagi Dada : bras droit local à Zinder

Ancien député, il est cadre de la Société de raffinage de Zinder, où il est président du bureau fédéral du PNDS. C’est le bras droit local de Bazoum, qui garde un œil sur ce qu’il considère comme son fief électoral potentiel.

• Hamadou Adamou Souley : directeur de cabinet du Premier ministre

C’est le directeur de cabinet de Brigi Rafini, le Premier ministre, depuis décembre 2017, mais aussi un camarade de longue date de Bazoum, qui le consulte régulièrement. Hamadou Adamou Souley est un ancien du cabinet de la présidence de la République, et est désormais coordinateur régional du PNDS à Tillabéry.