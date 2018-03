Pourquoi nous avons besoin de capitaux supplémentaires

Si le développement de l'Afrique connaît des avancées importantes, il n'en reste pas moins le continent de la pauvreté. Pour faire face à ces défis, une augmentation du capital des institutions internationales apparaît indispensable.

L’Afrique subsaharienne a fait des progrès considérables au cours des deux dernières décennies : croissance économique sans précédent, taux d’extrême pauvreté – moins de 1,90 dollar par jour et par personne – réduit de 60 % à 40 %, mortalité des moins de cinq ans réduite de moitié, davantage d’enfants scolarisés, recul des maladies transmissibles (sida, paludisme, tuberculose), amélioration de l’accès à l’eau potable et de l’assainissement.

Cependant, 390 millions de personnes y vivent encore dans l’extrême pauvreté – un nombre supérieur à celui de toutes les autres régions du monde combinées. Il faut s’attaquer à cette pauvreté dans un contexte difficile marqué par un essor démographique profond, une urbanisation rapide et des changements climatiques considérables. Dans le même temps, la mondialisation et les nouvelles technologies limitent la portée des stratégies de développement traditionnelles fondées sur le secteur industriel et les exportations manufacturières.

Infrastructures, santé et éducation

Relever ces défis exige une augmentation massive des investissements mais aussi de nouvelles solutions. L’investissement dans les infrastructures, la santé et l’éducation est essentiel pour permettre à la région de saisir les opportunités qui se présentent à elle. Pour aller plus loin, les solutions technologiques, comme les soins de santé à distance, l’enseignement en ligne, le solaire hors réseau et la désalinisation par nanotechnologie, permettent d’accélérer les progrès.

Le secteur privé, moteur de l’investissement et de l’innovation, doit jouer un rôle plus important. Responsable de plus de 90 % de la création d’emplois dans le monde, un secteur privé prospère sera essentiel pour créer les emplois nécessaires afin d’absorber l’arrivée, chaque mois, de 1,7 million d’individus sur le marché du travail en Afrique subsaharienne.

La création de nouveaux marchés

IFC est prêt à jouer son rôle. Nos financements à long terme ont été multipliés par vingt en à peine quinze ans, de 167 millions de dollars en 2003 à 3,5 milliards de dollars l’an dernier.

Toutefois, notre croissance s’est ralentie ces dernières années. Il s’agit maintenant de passer à la vitesse supérieure. Pour l’Afrique, notre principale priorité, nous avons élaboré une nouvelle stratégie – IFC 3.0 – pour augmenter notre impact dans les marchés les plus difficiles. L’essence de cette nouvelle stratégie consiste à créer systématiquement de nouveaux marchés, pays par pays et secteur par secteur, en adaptant en amont les politiques économiques et les réglementations pour attirer les investisseurs. Au lieu d’attendre les investisseurs, nous sommes désormais plus proactifs et travaillons en amont avec les gouvernements pour améliorer le climat des affaires et créer des opportunités.

Doper l’appétit des investisseurs

Nous avons lancé une série de diagnostics des secteurs privés nationaux pour identifier des opportunités de maximiser le financement du développement. Nous avons élaboré de nouvelles approches afin d’optimiser l’impact économique de nos investissements. Par ailleurs, nous avons mis en place un guichet de services pour la création de nouveaux marchés bénéficiant du soutien de nos collègues de la Banque mondiale. Ces services s’ajoutent à ceux de notre activité conseil en amont pour la préparation de projets, y compris dans les pays les plus pauvres et fragiles.

Pour mobiliser les capitaux nécessaires, nous devons réduire les risques perçus ou réels : la taille réduite des marchés, l’insécurité et les incertitudes politiques, institutionnelles ou opérationnelles qui freinent l’appétit des investisseurs. Face à ces défis, nous avons élaboré un nouvel outil de réduction des risques, le guichet de promotion du secteur privé (PSW), d’une valeur de 2 milliards de dollars et financé par l’Association internationale de développement (IDA), pour soutenir les projets particulièrement risqués et élargir l’accès aux prêts en monnaies nationales.

Pour intensifier nos efforts et prendre plus de risques, y compris dans les pays les plus fragiles et ceux touchés par des conflits, IFC et la Banque mondiale ont besoin de capitaux supplémentaires. Nous sollicitons actuellement une augmentation de capital auprès de nos actionnaires. Avec notre nouvelle stratégie et davantage de capitaux, nous pourrons créer des marchés et des emplois et ainsi mieux répondre aux défis qui se posent au développement de l’Afrique.