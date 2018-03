Dubaï : qui est Mohamed Horani, le fondateur d’HPS ?

En 2002, le marocain Mohamed Horani, fondateur de la société de services informatiques bancaires HPS, compte parmi les premiers entrepreneurs africains à s'installer à Dubaï. Quinze ans plus tard, le pari est plus que gagné.

En 2002, Mohamed Horani, fondateur de la société de services informatiques bancaires HPS, flaire le potentiel des marchés du Golfe pour son entreprise. Quelques mois après, il fait partie des pionniers parmi les entrepreneurs africains qui s’installent à Dubaï.

Quinze ans plus tard, le pari est plus que gagné. Il y emploie une trentaine d’ingénieurs et de consultants, dont seulement six Marocains. Les marchés du Golfe représentent 25 % du chiffre d’affaires de sa société, qui en 2018 devrait attendre 700 millions de dirhams (61 millions d’euros), grâce au développement de la place financière. Mais très peu d’entreprises marocaines ont suivi son exemple.

Premiers contrats en Asie

« Nous travaillons sur une niche très particulière », reconnaît-il. Si sa filiale dubaïote ne lui est d’aucune aide pour se développer en Afrique de l’Est, elle lui a en revanche permis de décrocher ses premiers contrats en Asie. Pour aller plus loin, l’homme d’affaires a ouvert il y a quelques mois une filiale à Singapour, qu’il a inaugurée officiellement le 13 mars.