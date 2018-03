Infographie-Migrations : les routes des harraga

Parmi les migrants africains qui traversent la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, on compte 28 562 ressortissants du Maghreb. Qui sont-ils et quel est leur pays de destination ? La réponse en infographie.

Selon les chiffres du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), 171 190 migrants africains – dont 18 % d’enfants, 13 % de femmes et 69 % d’hommes – sont arrivés clandestinement par la mer en Europe en 2017, répartis comme suit : 119 369 en Italie, 22 103 en Espagne et 29 718 en Grèce. Sur ce total de migrants africains, 28 562 sont des ressortissants du Maghreb. Voici le détail de leur nombre par nationalité et de leurs destinations.