Africa CEO Forum : qui participera à cette nouvelle édition ?

Comme chaque année depuis sa création, l'Africa CEO Forum rassemble un grand nombre de leaders politiques et économiques qui dynamisent continent. Voici un aperçu des intervenants qui vous attendront du 26 au 27 mars 2018 pour cette nouvelle édition.

Kuseni Dlamini, Président de Massmart

Le Sud-Africain est l’un des hommes d’affaires les plus influents dans son pays : l’ancien patron d’Anglo American et d’Old Mutual en Afrique du Sud préside désormais Massmart et Aspen, deux des plus grands groupes du continent.

Clive Smith : Président-directeur général, Tsebo Solutions Group

Président-directeur général, Issad Rebrab : Président du conseil d’administration, Cevital

: Président du conseil d’administration, Abderrahmane Benhamadi, Président, Condor

Président, Colin Mukete Président-directeur général, Spectrum Group

Président-directeur général, Chao Zhou : Vice-président, China-Africa Development Fund

Vice-président, Cheikh Oumar Seydi : Directeur Afrique subsaharienne, Société financière internationale (IFC)

Directeur Afrique subsaharienne, (IFC) Akinwumi Adesina : Président, Banque africaine de développement (BAD)

: Président, (BAD) Jean Kacou Diagou : Président, Groupe NSIA

Président, Jean-Marie Philippe Ackah : Président, CGECI

Président, Amadou Gon Coulibaly : Premier ministre de Côte d’Ivoire

Premier ministre de Côte d’Ivoire Nana Akufo-Addo

Le président du Ghana, l’un des leaders politiques les plus en vue actuellement, revient cette année au Africa CEO Forum pour évoquer notamment le développement durable et la responsabilité des entreprises.

Aboubaker Omar Hadi : Président, Great Horn Investment Holding SAS

Président, Dr Benedict Okey Oramah : Président, Afreximbank

Président, Naguib Sawiris : Président-directeur général, OTMT Investments

Président-directeur général, Keiko Honda : Vice-présidente exécutive et directrice générale, Miga / World Bank Group

Vice-présidente exécutive et directrice générale, Bruno Mettling : Président- directeur général Moyen-Orient/Afrique, Groupe Orange

Président- directeur général Moyen-Orient/Afrique, Mustapha Bakkoury : Président du directoire, Masen

Le président du directoire de l’agence marocaine de l’énergie solaire (Masen), par ailleurs président de la région Casablanca-Settat, livrera ses recettes pour enfin réussir à doper la production solaire en Afrique.

Saâd Sebbar : Directeur général adjoint, LafargeHolcim

Directeur général adjoint, Thierry Déau : Président, Meridiam

Président, Patrice Fonlladosa : Président- directeur général Moyen-Orient/Afrique, Veolia

Président- directeur général Moyen-Orient/Afrique, Bassim Haidar : Président du directoire, Channel VAS

Président du directoire, Emmerson Mnangagwa

Le chef de l’État zimbabwéen, élu en novembre 2017, échangera avec Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, sur la manière de sortir son pays de l’isolement et de remettre l’économie nationale sur pied.

Muhoho Kenyatta : Président exécutif, Brookside Dairy Ltd

Alassane Ouattara : Président de la Côte d’Ivoire

Le président ivoirien interviendra lors de la cérémonie d’ouverture.

Mohamed El Kettani : Président-directeur général, Attijariwafa Bank

Président-directeur général, Donald Kaberuka : Président, SouthBridge Holding

Président, Ronald Jr Chagoury : Vice-président, Eko Atlantic City

: Vice-président, Folorunsho Alakija : Vice-présidente, Famfa Oil Ltd

La femme noire la plus riche d’Afrique évoquera son exceptionnel parcours, de son poste de secrétaire jusqu’à la création de ses entreprises dans le pétrole et la mode.

Wale Tinubu : Président-directeur général, Oando PLC

Président-directeur général, Nick O’Donohoe : Président-directeur général, CDC Group

Président-directeur général, Paul Polman : Président-directeur général, Unilever

Président-directeur général, Clare Akamanzi : Président-directeur général, Rwanda Development Board

Président-directeur général, Ade Ayeyemi : Président-directeur général, Ecobank

Président-directeur général, Alain Law Min : Directeur général, Mauritius Commercial Bank

Directeur général, Shekhar Anantharaman : Directeur des opérations, Olam Group

Le numéro deux du groupe Olam, géant mondial du négoce agricole, viendra parler des jeunes et de leur capacité à changer le continent.

Stephanie von Friedeburg : Directrice des opérations, Société financière internationale (IFC)

Directrice des opérations, (IFC) Christiane Laibach : Président-directeur général, DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH)

Président-directeur général, (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH) Ambroise Fayolle : Vice-président, European Investment Bank

Vice-président, Alain Ebobissé : Directeur général, Africa 50

Directeur général, Alassane Doumbia : Président, S ifca

Président, Cyrille Bolloré : Président-directeur général, Bolloré transport & Logistics

Président-directeur général, Jim Ovia : fondateur et président, Zenith Bank Plc

Le fondateur de la banque évoquera les mutations de l’économie nigériane.

John Martin Miller : Vice-président Afrique, Nestlé SA

Vice-président Afrique, Olusegun Obasanjo : Ancien président du Nigeria

Ancien président du Nigeria Abdulsamad Rabiu : Président-directeur général, BUA Group

Le « meilleur ennemi » de Dangote reste peu connu en dehors de son pays. À Abidjan, l’une des plus grandes fortunes du Nigeria pourra être sous les projecteurs.