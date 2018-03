Côte d’Ivoire : la presse tendance, lifestyle se fait une place à Abidjan

Diététique, santé, bien-être… La Côte d’Ivoire a désormais son magazine consacré à ces thèmes en vogue : Diet & Co.

Le 5 janvier 2018, le tout premier numéro de Diet & Co faisait son apparition dans les kiosques ivoiriens au prix de 3 000 F CFA (4,60 euros). Fondé par Leticia N’Cho Traoré, ce bimestriel de 108 pages, imprimé à 10 000 exemplaires, s’adresse à un lectorat à la recherche d’un mode de vie sain, à travers la diététique et le bien-être.

Un lectorat privilégié qui fréquente les salles de sport et les nombreux spas qui ouvrent dans le pays. « On essaie de montrer qu’il suffit de peu pour prendre soin de soi », souffle l’Ivoirienne de 37 ans. Si, pour le moment, Diet & Co se résume à un magazine et à un site web au contenu majoritairement payant, sa fondatrice a dans l’idée de lancer, sous la même appellation, des produits diététiques, un traiteur « minceur » et une émission de télé-réalité sur le modèle du programme Revenge Body, de Khloé Kardashian.

Addict Publishing

Diet & Co est aujourd’hui l’une des nombreuses filiales du groupe Addict, créé en 2016 par cette ancienne DG du bureau Afrique francophone de Côte Ouest Audiovisuel. Au cours de sa carrière, amorcée après des études supérieures de sciences politiques et de comptabilité en France, elle a monté, en 2009, la conciergerie de luxe 3W, et créé, en 2013, Sandwich & Co, un service en ligne de livraison de sandwichs (et de salades) à Abidjan.

La structure Addict Publishing, dont le capital s’élève à 5 millions de F CFA, fait, elle, office de maison d’édition et de régie publicitaire pour le magazine. L’équipe de la publication est composée d’une rédactrice en chef, de deux journalistes permanents et d’une dizaine de pigistes.

Diet & Co est disponible dans la plupart des points de vente du distributeur Edipresse (points presse, Fnac, supermarchés, etc.). On le retrouve également dans les salles de sport ou les magasins spécialisés en diététique et produits de bien-être.

10 000 exemplaires

Plutôt ludique, très coloré sans être surchargé, le magazine propose des interviews, des portraits et des reportages dans les domaines de la santé, de la beauté, de la gastronomie, du sport, du lifestyle et des voyages. Son « Cahier light » explore les tendances du moment, les bons spots pour se détendre, les applications mobiles.

Question budget, Leticia N’Cho Traoré ne souhaite pas aborder le sujet. « Disons que j’ai mobilisé un maximum de fonds personnels parce que je crois en la marque Diet & Co. » Quant aux ventes et aux abonnements, difficile d’en savoir davantage. « Il est trop tôt pour parler de chiffres, explique-t‑elle.

Si on arrive à écouler 80 % de nos 10 000 exemplaires, j’en serai très heureuse. Nous comptons sur les réseaux sociaux pour attirer un public plus large. Nous avons déjà des lecteurs de la diaspora pour la version numérique. » Le deuxième numéro de Diet & Co sera en kiosque ce mois-ci.