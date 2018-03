Mali : l’ex-ministre Mahamadou Camara lance « Transformons le Mali ! »

L'ancien ministre de la communication d'IBK lance ce vendredi un mouvement se présentant comme « transpartisan et participatif ».

Mahamadou Camara, ex-ministre d’Ibrahim Boubacar Keïta – il fut de en charge de l’Économie numérique, de l’information et de la communication du gouvernement Moussa Mara d’avril 2014 à janvier 2015 – et ex-collaborateur de Jeune Afrique, lancera le 2 mars au mémorial Modibo-Keïta de Bamako son mouvement, Transformons le Mali !

Ce collectif composé d’entrepreneurs, d’experts et d’étudiants entend devenir un incubateur citoyen proposant des solutions innovantes pour faire évoluer l’action publique, le tout dans un esprit « transpartisan et participatif ».

>>> À LIRE – Mali : dans les pas d’IBK

« Notre conviction est que le Mali doit renouer avec un nouvel engagement citoyen, pro-actif et entreprenant pour s’élancer vers un avenir meilleur », lit-on dans le communiqué annonçant le lancement du mouvement, qui se présente comme « un think tank non-partisan et un incubateur citoyen ».

A la suite du lancement officiel de ce vendredi, le mouvement se fixe pour objectif de tenir, annuellement, des « Assises de la Transformation ». Un site internet propose une plateforme sur laquelle les internautes peuvent soumettre leurs propositions et donner leur avis sur celles déjà présentées.