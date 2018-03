Côte d’Ivoire-Burkina : quand Blaise Compaoré plaide pour la libération de Soul to Soul

L'ancien président burkinabè a plaidé auprès du président ivoirien la remise en liberté de l'ancien directeur du protocole de Guillaume Soro, Souleymane Karamaté, alias Soul to Soul, incarcéré pour « complot contre l'État ».

En exil à Abidjan, Blaise Compaoré est intervenu mi-février auprès d’Alassane Ouattara afin que soit libéré Souleymane Karamaté, alias Soul to Soul, le directeur du protocole de Guillaume Soro. Incarcéré le 9 octobre pour « complot contre l’autorité de l’État », Soul to Soul n’a toujours pas été présenté devant un juge, et son dossier n’est pas encore instruit.

Ces derniers mois, l’ex-président burkinabè est peu sorti de sa résidence du quartier Cocody-Ambassades, voisine de celle d’Henri Konan Bédié. Il s’autorise désormais des escapades dans la cité balnéaire d’Assinie et participe même aux fêtes privées organisées par les barons du pouvoir, telle celle d’Adama Toungara, le ministre conseiller auprès de la Présidence, en janvier.