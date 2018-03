Énergie : les kits solaires, un marché disputé

La commercialisation de kits solaires individuels représente un marché en plein développement sur le continent. Mais quelles sont les entreprises qui s'arrachent le secteur ?

Au début de 2017, 1,1 million de kits solaires individuels avaient déjà été vendus sur le continent, particulièrement en Afrique de l’Est. Parmi les entreprises pionnières sur ce marché, on trouve Off Grid Electric, le partenaire d’EDF en Afrique de l’Ouest, déjà présent en Tanzanie et au Rwanda.

Le leader kényan M-Kopa, qui opère au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, revendique plus de 500 000 kits vendus. L’américain Fenix international, racheté en octobre 2017 par Engie, assure avoir plus de 140 000 clients en Ouganda et en Zambie. Le britannique Azuri technologies est lui déjà présent dans onze pays africains, dont l’Éthiopie, le Kenya et le Ghana.

Un marché à 6 milliards de dollars en 2022

Et c’est sans compter les distributeurs de carburants qui, comme le français Total, à travers ses quelque 5 000 stations-service en Afrique, vendent eux aussi ces kits. D’après l’agence Gogla, le marché des kits solaires en Afrique représentera 6 milliards de dollars en 2022.