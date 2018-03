Mines : Yuma-Kabwelulu, un tandem orageux

Les crispations sont nombreuses entre le patron de la Gécamines, la société minière de l'État de RDC, Albert Yuma, et Martin Kabwelulu, son ministre de tutelle.

Albert Yuma et Martin Kabwelulu, deux proches du président Joseph Kabila, fins manœuvriers dans le jeu politique et économique de la RD Congo, se regardent en chiens de faïence, chacun dans son couloir, sans véritable concertation.

Albert Yuma, également patron des patrons congolais – en plus de la Gécamines, il préside la fédération des entreprises du Congo –, feint d’oublier que son actionnaire est l’État et affirme qu’il mène une stratégie centrée exclusivement sur la maximisation des performances économiques et industrielles de son entreprise.

Mais il ne manque jamais une occasion de s’exprimer sur les questions politiques touchant à son secteur, que ce soit sur le code minier ou la situation économique du pays. Et de dialoguer avec nombre de députés et sénateurs de la mouvance présidentielle, dont une quinzaine l’accompagnaient à Mining Indaba. Ce que n’apprécie guère son ministre de tutelle, Martin Kabwelulu, qui estime que « M. Yuma n’a pas à se faire le porte-parole du gouvernement sur le secteur minier puisqu’il n’en fait pas partie ».