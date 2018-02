Côte d’Ivoire : autour de Bédié, un cercle très rapproché

Le patron du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié, est un acteur aussi central que mystérieux du jeu politique. Ses silences et ses choix sèment le doute au point que seulement quelques personnes peuvent se réclamer de son premier cercle.

Parmi eux, on compte ses vieux compagnons, Camille Alliali, Jean Konan Banny et Yaya Ouattara, ministres sous Félix Houphouët-Boigny, le docteur Lenissongui Coulibaly, son directeur de cabinet, ou Djenebou Zongo, sa directrice de communication. Quant à Henriette Konan Bédié, sa femme, elle joue aussi un rôle de conseillère informelle et fait passer des messages.

Solitaire, le Sphinx de Daoukro prend seul la plupart de ses décisions. « En ce moment, il laisse planer le suspense sur ses choix. C’est pour lui une façon de gagner du temps et de garder la main », commente un diplomate à Abidjan. Et de réduire la classe politique à des spéculations sur ses décisions.