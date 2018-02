Boisson : Dian Diallo veut installer son champagne en Afrique

L’expert en spiritueux guinéen Dian Diallo a lancé, en France, sa marque de champagne à l’été 2017. Son objectif : conquérir le marché africain.

Mamadou Dian Diallo est diplômé en économie et gestion, mais aussi en management des entreprises. En France, ce natif de Labé a officié en tant que conseiller de marques de luxe dans le secteur des spiritueux, au sein d’une agence d’animation commerciale. Il a notamment été le représentant commercial de LVMH.

Passion pour les bulles

Pendant douze ans, il a été formé par les plus grands maîtres cavistes de la région Champagne-Ardenne. « À force de côtoyer cet univers, d’apprendre les secrets de ce produit de luxe, ses méthodes de fabrication traditionnelles, on finit par développer une certaine passion. » Une passion qui l’amène à concevoir Dian Diallo. « Les grandes maisons sont dans le négoce. Elles achètent à de petits producteurs et font de l’assemblage dans leurs propres cuves. J’ai eu envie de faire pareil. »

Mais pour son propre champagne, le Guinéen fait appel à Rémi Jacques, vigneron de la ville de Baye auquel il fournit des directives quant à l’assemblage des cépages. Ce vigneron a une capacité de production de 100 000 bouteilles par an. Pour le champagne Dian Diallo, dont le siège social est situé à Reims, la production est de 50 000 bouteilles par an.

Palais délicats

En menant des études de marché, Mamadou Dian Diallo constate que les Africains et les Antillais, sa clientèle cible, sont majoritairement portés sur le champagne doux et fruité. « Ils veulent une boisson qui n’attaque pas le palais. » C’est en juin 2017, à l’occasion d’un concert du chanteur haïtien Wyclef Jean à Paris, que l’entrepreneur lance officiellement son « champagne de plaisir pour les palais délicats ».

Dian Diallo présente quatre cuvées : brut tradition, brut prestige, cuvée réserve et, enfin, brut rosé. Le prix des bouteilles est compris entre 25 et 38 euros. Fin 2018, Dian Diallo lancera une nouvelle bouteille, en édition limitée et à l’international, à un prix avoisinant les 150 euros. Avec cette future cuvée millésimée, outre l’Afrique, il aimerait atteindre les États-Unis, avec pour cible les artistes et les sportifs.

De Paris au continent

« À l’heure actuelle, plusieurs distributeurs sont intéressés par mon produit. » Après avoir invoqué l’impossibilité de révéler son chiffre d’affaires, il cite volontiers Citydia pour la Guinée comme distributeur dans le pays, mais aussi comme promoteur local. « Citydia va prochainement mettre en place une campagne publicitaire. »

Au Sénégal, il est en discussion avec Auchan. Il mène aussi des tractations en Côte d’Ivoire, où il se rendra en avril 2018 pour le Salon international du tourisme d’Abidjan. Et évoque des contacts en RDC, au Congo-Brazzaville, au Burkina Faso et au Cameroun, mais aussi en Afrique anglophone, au Ghana, au Nigeria et en Afrique du Sud.

En janvier 2018, Mamadou Dian Diallo a ouvert un bar lounge dans le 20e arrondissement de Paris, où son champagne est disponible à la vente et pour dégustation. « Je suis heureux de pouvoir démontrer qu’il est possible de venir d’ailleurs et de porter un produit aussi prestigieux. »