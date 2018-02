Niger : Tech-Innov, la télé-irrigation pour limiter le gaspillage

La société Tech-Innov, basée sur un principe technique simple, a pour objectif d'aider les agriculteurs à en finir avec l'arrosage manuel et, surtout à limiter le gaspillage d'eau.

« Faire du téléphone un outil agricole. » Informaticien et fils de paysans, Abdou Maman Kané est bel et bien en train de réussir son pari. En 2013, il a créé son entreprise, Tech-Innov, pour commercialiser le système de télé-irrigation qu’il venait de développer afin d’alléger les corvées d’eau et d’optimiser le travail des agriculteurs.

>>> À LIRE – Niger: l’irrigation à distance par téléphone pourrait changer la vie des paysans

Le système est simple : un boîtier équipé d’une puce GSM est connecté au système d’irrigation et à son réseau de canalisations installés dans les champs. Pour l’activer, l’agriculteur n’a qu’à composer un code depuis son téléphone. Le dispositif permet également de collecter et de diffuser en temps réel et à distance les données météorologiques et hydrologiques.

Terminés l’arrosage manuel et, surtout, le gaspillage. Les quantités sont ajustées par l’entreprise grâce aux données transmises par les nanocapteurs et analysées en partenariat avec l’université de Niamey.

Une dépense conséquente, mais rapidement amortie

Certes, le coût de l’équipement reste prohibitif : 250 000 F CFA (381 euros) pour l’application et le boîtier, auxquels il faut ajouter le coût des panneaux solaires ou des éoliennes nécessaires à leur alimentation, « mais cela est rentabilisé sur une année », assurent les concepteurs.

D’autant que, passée par le Centre incubateur des PME au Niger (Cipmen), Tech-Innov a noué des partenariats avec des sociétés de microfinance qui aident les exploitants à rassembler la mise de départ.

Révolution agricole

Récompensée par plusieurs prix internationaux depuis sa création, l’entreprise a conçu d’autres solutions automatisées, notamment pour l’abreuvage ou encore la distribution d’eau potable en milieu rural (Ruwa Rayuwa, « Le Kiosque d’eau potable »).

Abdou Maman Kané peut-il contribuer à une révolution agricole par la technologie ?

Elle emploie aujourd’hui sept informaticiens et hydrologues, accompagnés dans leurs travaux par douze entreprises sous-­traitantes. Du constructeur de canalisations aux employés des centaines de fermes qu’elle a équipées depuis 2013, Tech-Innov a contribué à la création d’emplois, qualifiés ou non.

Abdou Maman Kané peut-il contribuer à une révolution agricole par la technologie ? Il est en tout cas devenu l’un des principaux visages de l’innovation au Niger et intègre occasionnellement la délégation du président Issoufou lors d’événements internationaux, comme à Kigali, au Rwanda, pour le sommet Transform Africa 2017. Surtout, il travaille au développement de l’utilisation de ses systèmes et à l’essor de son entreprise en Afrique de l’Ouest.