Algérie : la garde rapprochée d’Abdelaziz Bouteflika

À 80 ans, le président algérien est au pouvoir depuis bientôt dix-neuf ans. Une longévité qui exige un entourage dévoué. Quels sont les membres de ce premier cercle de fidèles ?

• Zhor Bouteflika : la sœur protectrice

Ancienne sage-femme, elle veille sur lui depuis son arrivée au pouvoir en 1999.

Zhor Bouteflika assure les fonctions d’intendante, de cuisinière personnelle et d’aide-soignante à la résidence de Zeralda.

• Saïd Bouteflika : le très influent frère cadet

Il veille au confort et à la sécurité de son aîné, tient son agenda, filtre ses audiences, transmet ses messages et instructions. Il joue également les intermédiaires entre le chef de l’État et les différentes institutions du pays.

• Mokhtar Reguieg : l’indétrônable directeur du protocole

Inusable directeur du protocole, il gère l’agenda présidentiel et quitte rarement la résidence de Zeralda.

• Nasser Bouteflika : le frère confident

C’est son conseiller de l’ombre, il est le très discret secrétaire général du ministère de la Formation professionnelle. S’il est moins influent que Saïd, il demeure un maillon fort du cercle présidentiel.

• Nacer Habchi : le patron de la protection présidentielle

Patron de la Direction générale de la sécurité et de la protection présidentielle (DGSPP) depuis juillet 2015, son équipe assure la sécurité renforcée du chef de l’État, aussi bien à sa résidence que lors de ses déplacements.