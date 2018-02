Santé : Abacus n’appartiendra pas au tunisien Unimed

Le producteur et distributeur de médicaments Abacus aurait pu se retrouver sous la direction de la société Unimed. Ce ne sera pas pour cette fois.

Il y a un an, la société pharmaceutique tunisienne Unimed, dirigée par Ridha Charfeddine, participait à un appel d’offres afin ­d’acquérir le producteur et le distributeur de médicaments Abacus, implanté en Ouganda et actif en Tanzanie, au Kenya, au Burundi et au Rwanda.

En octobre 2017, Unimed a finalement renoncé. La société évoque des travaux de due diligence non concluants. Le renoncement d’un investisseur institutionnel aurait pesé dans cette décision. Le laboratoire n’abandonne pas ses ambitions internationales pour autant. En 2017, ses exportations ont augmenté de 9 %.