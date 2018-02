Mines : Randgold mise sur les économies

Malgré son statut de géant du secteur minier, l'organisation Rangold n'a pas de véritable siège. Erreur ou stratégie ?

L’état-major de Randgold, piloté par Mark Bristow, patron mobile, est éparpillé entre Jersey, havre fiscal britannique où la compagnie est immatriculée, Londres et New York, où elle est cotée et où elle a des bureaux de représentation, l’Afrique du Sud, où le groupe dispose d’une base logistique et où il raffine son or, et une dizaine d’implantations minières sur le continent.

Une organisation décentralisée, sans véritable siège, qui lui permet de limiter au plus bas ses coûts d’administration. Adepte des systèmes d’information à distance, Bristow affirme être en contact permanent avec ses équipes, recevant un rapport quotidien sur la situation de chaque projet ou mine, et discutant des mesures à mettre en place en cas de dérives dans la production, la logistique ou les coûts.