France : Zinsou et Guigou fonde le think tank « La Verticale »

Mi-janvier, Jean-Louis Guigou et l'ex-Premier ministre du Bénin ont choisi de réunir leurs think thanks.

Sur les conseils insistants de l’Élysée, Lionel Zinsou (AfricaFrance) et Jean-Louis Guigou (Ipemed) ont décidé, mi-janvier, d’associer leurs think tanks pour relancer la fondation La Verticale Afrique-Méditerranée-Europe, créée par ce dernier en 2016.

L’ex-Premier ministre du Bénin intègre ainsi le Conseil d’orientation politique de l’institut que dirige l’époux d’Élisabeth Guigou, ex-présidente de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale française.