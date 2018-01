Afrique-France : Nicolas Sarkozy en visite éclair à Kigali et à Abidjan

L'ex-chef de l'État français s'est rendu au Rwanda et en Côte d'Ivoire les 15 et 16 janvier dernier. Il s'est entretenu avec Paul Kagame et Alassane Ouattara. Cyrille Bolloré, fils de Vincent Bolloré, était présent avec lui à Kigali.

Les visites de personnalités françaises au Rwanda sont rares, tant les relations entre les deux pays demeurent tendues. Celle de Nicolas Sarkozy à Kigali, le 15 janvier, est un cas à part.

Selon l’un de ses proches, « il a conservé un lien de confiance avec Paul Kagame ». Il fut, en 2010, le premier – et pour l’instant l’unique – président français en exercice à se rendre au Rwanda depuis le génocide de 1994. Il y avait alors reconnu de « graves erreurs d’appréciation » et « une forme d’aveuglement » de Paris.

Cette fois invité à titre privé, Sarkozy a échangé durant trois heures avec le chef de l’État rwandais, au cours d’un entretien puis d’un déjeuner.

Cyrille Bolloré dans la délégation

Il avait personnellement demandé à Cyrille Bolloré de l’accompagner. Fils de Vincent Bolloré, ce dernier dirige le pôle Transport & Logistics du groupe familial, présent au Rwanda.

Après avoir visité la galerie d’art ­Inema et passé la nuit à Kigali, Nicolas Sarkozy a poursuivi seul son voyage, le 16 janvier, jusqu’à Abidjan, où le jet privé à bord duquel il voyageait a atterri dans la matinée.

Il a déjeuné en tête-à-tête à la présidence avec son ami Alassane Ouattara. Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, Hamed Bakayoko, le ministre de la Défense, et Patrick Achi, le secrétaire général de la présidence, les ont rejoints, avant que Sarkozy ne reparte pour Paris à 16 heures.