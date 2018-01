Maroc : Abdelouafi Laftit prépare un remaniement au sein du ministère de l’Intérieur

La purge royale n'ayant pas épargnée le ministère de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit travaille à la recomposition du personnel de son ministère.

Après la suspension de 180 « agents d’autorité » sur décision royale, le 11 décembre, Abdelouafi Laftit prépare un large remaniement au sein du ministère de l’Intérieur.

Au-delà du remplacement de secrétaires généraux, caïds et pachas, il compte affecter des agents vers de nouvelles provinces et faire tourner les effectifs ayant passé plus de quatre ans dans la même circonscription.

>>> A LIRE – Maroc : du bon usage des colères royales

Le ministre prépare par ailleurs une liste de personnalités susceptibles de succéder au wali de Marrakech et aux six gouverneurs qui ont été relevés de leurs fonctions.

Cette liste sera transmise mi-janvier au chef du gouvernement, Saadeddine El Othmani, qui la validera, avant que ces hauts responsables soient nommés par Mohammed VI en Conseil des ministres.