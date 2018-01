Côte d’Ivoire – Burkina, des partenaires incontournables

Les échanges commerciaux s'intensifient entre les deux voisins, alors que le premier coup de pioche de l'autoroute Yamoussoukro-Ouaga doit être donné en 2018.

S’il y a un État de l’Uemoa sur lequel Ouaga entend s’appuyer pour dynamiser son économie, c’est bien la Côte d’Ivoire.

En 2017, les échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et le Burkina ont bondi de 20 %, passant la barre des 232,7 milliards de F CFA (355 millions d’euros environ). Le lien est d’autant plus fort que le voisin ivoirien accueille sur son sol plus de 3 millions de Burkinabè. À la fin de l’année, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a effectué une visite à Abidjan pour inciter ses concitoyens installés en Côte d’Ivoire à épargner et à investir au pays.

Plusieurs importants projets d’infrastructures permettront en outre d’intensifier la coopération économique entre les deux voisins, notamment la construction de l’autoroute Yamoussoukro-Ouaga, dont le premier coup de pioche doit être donné en 2018.