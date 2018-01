Les ambassadeurs du style – Nigeria : Adebayo Oke-Lawal s’allie avec Davido

Après le succès de sa marque Orange Culture, le styliste nigérian Adebayo Oke-Lawal a collaboré avec le chanteur très en vue Davido pour créer sa nouvelle collection.

À 27 ans, le créateur de la marque de prêt‑à-porter pour homme Orange Culture, Adebayo Oke-Lawal , a fait sensation cette année en lançant une collaboration avec Davido.

Une collection streetwear inspirée par l’un des tubes de cette star de la musique nigériane, If, et présentée en septembre dans le magasin Selfridges de Londres. Adebayo Oke-Lawal a également marqué les esprits lors de la dernière Lagos Fashion & Design Week.

C’est après avoir décroché un diplôme en commerce international à la Northumbria University de Londres que le jeune homme a choisi de retourner au pays pour lancer sa marque.

Orange Culture fait la part belle aux pièces fluides et légères grâce à des matières transparentes comme le plastique, la soie ou le lin, dans une explosion de couleurs vives. Ajoutant accessoires et bijoux, le créateur brouille les pistes entre les genres féminin et masculin. « J’ai voulu créer une marque qui glorifie l’homme dans sa douceur, sa vulnérabilité et son émotivité », a-t-il notamment confié au New York Times.