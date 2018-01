Les ambassadeurs du style – Afrique du Sud : Laduma Ngxokolo, la mode d’inspiration xhosa

Plusieurs fois primé, Laduma Ngxokolo a choisi de s’inspirer des tenues portées par les jeunes garçons de l’ethnie xhosa lors des rites de passage à l’âge adulte.

Sa marque de tricot MaXhosa by Laduma, lancée en 2010, reproduit les motifs xhosas sur des pulls, des gilets, des robes, des écharpes, des châles (dont l’un a reçu le prix du plus bel objet sud-africain au Design Indaba Festival, en 2015) ou encore des étoles en mohair, laine mérinos et tissu d’Afrique du Sud qui ont notamment séduit des stars comme Beyoncé.

En 2015, Ngxokolo a participé au Pitti Uomo, salon de la mode masculine de Florence, et a remporté le prix Vogue Italia Scouting for Africa.

L’été dernier, il a également noué un partenariat avec la marque Nivea pour une collection limitée de 250 tee-shirts, dans le cadre d’une campagne publicitaire de ce géant des cosmétiques.