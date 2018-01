Maroc – Groupe Chaabi : à 81 ans Mama Tajmouati accélère !

Classée les femmes les plus influentes du continent, Mama Tajmouati, PDG d’Ynna Holding a hérité de l'empire de son mari Miloud Chaabi, et continue a investir !

Décédé en 2016, Miloud Chaabi était l’un des plus grands capitaines d’industrie du Maroc. Son empire comprend plus de trente filiales dans l’immobilier, l’industrie, le BTP, la distribution, l’agroalimentaire ou encore les énergies renouvelables, et une solide fondation d’œuvres sociales.

Désormais, c’est son épouse, Mama Tajmouati, 81 ans, qui préside aux destinées des affaires familiales avec l’appui de ses enfants et qui organise sa succession. Active au sein du groupe bien avant la disparition du fondateur, elle a annoncé vouloir accélérer son développement.

Investissements

Fin novembre, elle était aux côtés de Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Économie numérique, et d’Aziz Rabbah, ministre de l’Énergie et des Mines, pour inaugurer à Kenitra les deux nouvelles unités de production de Gharb Papier et Carton (GPC), filiale d’Ynna Holding, pour un investissement de plus de 800 millions de dirhams (71,5 millions d’euros).