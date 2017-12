Togo : sous-emploi, le côté obscur de la force de travail

Au Togo, les jeunes de 15-34 ans sont les plus exposés au sous-emploi. Ils représentent 35% des personnes touchées.

Selon les données de l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (Inseed) pour la revue globale à mi-parcours de la Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (Scape) 2013-2017, le chômage au Togo est passé de 6,5 % en 2011 à 3,4 % en 2015. Un taux étonnement faible, inférieur à celui de référence, de 4 %, fixé par les économistes pour les pays en situation de plein-emploi, ce qui est loin d’être le cas du Togo.

À ce faible taux de chômage il convient en effet d’ajouter une situation de sous-emploi massive, qui touche particulièrement la tranche des 15-34 ans (révolus), lesquels représentent 35 % de la population. Un phénomène d’autant plus inquiétant que, si le taux de chômage a diminué, celui du sous-emploi, lui, a augmenté, passant de 22,8 % en 2011 à 24,9 % en 2015 (toujours d’après l’Inseed).

Si on l’ajoute à celui du chômage, on arrive à un taux combiné de 28,3 % de jeunes sans emploi décent ni revenu régulier… Des « sous-employés » qui travaillent le plus souvent à leur propre compte, vivotant pour la plupart de petites activités de maraîchage, de vente ou de services, à cause d’un manque de formation ou de l’inadéquation de celle-ci avec le marché du travail. L’objectif fixé en 2013 par la Scape et le Plan stratégique national pour l’emploi des jeunes (PSNEJ) est de réduire ce taux combiné à 24,3 % à la fin de cette année.