Libye : Saleh en VIP à Moscou

Béchir Saleh, ancien bras droit de Mouammar Kadhafi multiplie les voyages à l’étranger afin de trouver des solutions politiques à l’instabilité de la Libye. Après quelques jours passés en Russie, mi-décembre, il rendra visite au président Idriss Déby Itno au Tchad.

Béchir Saleh, l’ancien directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi, continue de voyager depuis son exil sud-africain dans l’objectif d’être partie prenante d’une solution à l’imbroglio libyen.

L’ex-patron du fonds souverain libyen s’est rendu au Sénégal, en Guinée, au Togo, au Congo et en Turquie entre juin et septembre, puis au Soudan début novembre, et enfin en Russie les 26 et 27 novembre.

Reçu par Mikhaïl Bogdanov, le vice-ministre des Affaires étrangères, et gratifié d’une longue interview sur la télévision d’État RTR Planeta, Saleh devrait se rendre au Tchad mi-décembre pour y rencontrer le président Idriss Déby Itno.