Musique : Slam, ode à Lydol

Artiste montante de la scène slam, la jeune Camerounaise Lydol profite des nombreux festivals de slam organisés sur le continent pour se faire un nom. Retour sur son parcours.

En septembre 2016, elle entrait pieds nus sur le plateau de « L’Afrique a un incroyable talent » un chapeau à la main. Dans le couvre-chef, une trentaine de petits papiers, des mots piochés par le jury à partir desquels elle s’était mise à improviser. Rien de spectaculaire, pas d’acrobaties, sinon verbales, seulement quelques paroles donc, de solitude et d’amour, qui résonnaient d’autant plus fort et authentique dans le décorum toc de l’émission. La poétesse réussit en quelques minutes à séduire les examinateurs, Fally Ipupa ne pouvant même s’empêcher de prendre dans ses bras la Camerounaise, de 22 ans alors.

Derrière le pseudo gonflé Lydol se cache l’anagramme Dolly, pour Dolly Sorel Nwafo. Du culot et de la fragilité, une sensibilité à fleur de mots, une voix posée d’après l’orage, une vraie présence scénique, c’est la formule qui a fait d’elle l’une des plus prometteuses slameuses africaines, et l’une des plus suivies, avec une dizaine de milliers d’abonnés Facebook. Accueillie partout à micros ouverts (N’Djam s’enflamme en slam, Science Slam Cameroun, Babi Slam, Scènes expérimentales au Sénégal), elle est aujourd’hui adoubée par Lokua Kanza, qui s’est spontanément proposé pour la conseiller.

Slam thérapie

L’artiste a fait du chemin depuis les premiers textes qu’elle griffonnait à l’école primaire : des peines de cœur, des moqueries sur ses origines modestes… « Je mettais sur le papier ce que je n’avais pas la force de dire, explique-t‑elle. Et puis la poésie s’est changée en “slam thérapie”, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien à moi, et qu’en portant mes textes sur scène je pouvais aussi aider les autres. » Elle travaille sur un album de 10 titres, Slam Thérapie, qui doit sortir en mars 2018.

« Amina », le nouveau clip de Lydol mis en ligne le 15 décembre 2017