Ces jeunes Togolaises qui dessinent le futur de la mode : Bettina Codjie

Bettina Codjie, âgée de 23 ans, est blogueuse de mode au Togo.

«Au départ j’écrivais pour me détendre, mais vu l’engouement suscité par mon blog, j’ai été obligée de le professionnaliser et j’ai misé sur les photos pour le rendre plus attrayant », explique Bettina Codjie, étudiante en licence d’expertise comptable à l’École supérieure d’audit et de management (Esam) de Lomé. Interface dynamique, beaux clichés, rubriques bien organisées… Le Blog de Bettina, qu’elle a mis en ligne en dilettante il y a un an, rebaptisé Golden Betty, enregistre en moyenne 500 visites par jour.

Dès qu’elle aura obtenu son diplôme, la jeune femme compte investir dans « un véritable site professionnel ». Elle n’a pas encore fait assez de bénéfices pour dégager les fonds nécessaires au lancement du projet, qu’elle estime à 1 000 euros.

« Les recettes publicitaires sont encore faibles, reconnaît-elle. Et faire une séance photo pour le site coûte cher à l’étudiante que je suis » – statut par ailleurs peu engageant pour les partenaires financiers. Mais Bettina Codjie sait qu’elle peut compter sur quelques stylistes qui lui font confiance pour rentabiliser « très prochainement » son activité.