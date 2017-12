Ces jeunes Togolaises qui dessinent le futur de la mode : Marlène Adanlété-Djondo

Marlène Adanlété-Djondo âgée de 38 ans, directrice commerciale de Glory of God.

C’est un flambeau familial qu’a repris, adapté et ranimé Marlène Adanlété-Djondo en rejoignant ses frères à la tête de Glory of God, société spécialisée dans la vente et l’import-export de pagnes. « Un business difficile, mais passionnant », reconnaît-elle.

Après l’obtention d’une maîtrise de droit social (université Paris-XI) et d’un master en management des ressources humaines à l’Institut supérieur de gestion du personnel de Paris, Marlène Adanlété-Djondo a été chargée du recrutement des fromageries Bel, puis chasseuse de têtes au sein du cabinet Antenor.

Wina Wax

En 2010, deux ans après son retour au Togo, elle rejoint l’entreprise familiale en tant que directrice commerciale. En digne petite-fille de Nana Benz, motivée par sa passion pour le wax et son sens des affaires, elle lance dès 2013 une nouvelle marque de textile, Wina Wax. « Avec mes frères, j’ai souhaité proposer à nos clients, qui sont de plus en plus jeunes, des modèles de pagnes modernes, chics et originaux, dans une vision panafricaine et internationale, et des tissus de haute qualité », rappelle-t-elle.

Les collections de Wina Wax sont dessinées par une équipe de designers au Togo et distribuées dans une dizaine de pays sur le continent, notamment au sein des boutiques de la marque à Lomé et, depuis fin 2016, à Dakar. Faute d’unité de production locale, les pagnes sont produits en Chine, mais, face au succès de Wina Wax, l’entreprise compte ouvrir un atelier de production dans la capitale togolaise, où elle développera aussi une gamme de prêt-à-porter et d’accessoires. De quoi réagir vite aux tendances et aux demandes d’« un marché aussi turbulent que prometteur ».