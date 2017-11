Zimbabwe : les secrets qui entourent encore les Mugabe

L’ancien chef d’État du Zimbabwe Robert Mugabe a démissionné mardi dernier, après 37 ans à la tête du pays. Les circonstances de sa démission ainsi que l’avenir de l’ex couple présidentiel restent floues.

Silence radio. Pendant les dix jours qu’a duré le coup de force de l’armée zimbabwéenne, aucune information n’a filtré sur la localisation de Grace Mugabe, la première dame honnie. Le plus probable est qu’elle soit restée en résidence surveillée à Harare.

Les termes de l’accord entre les militaires et Robert Mugabe, afin qu’il accepte de démissionner, n’ont pas davantage été dévoilés. Plusieurs sources affirment qu’il aurait obtenu une immunité, ainsi que les avantages d’ancien chef d’État, et qu’il souhaite demeurer au Zimbabwe jusqu’à sa mort. Mais on ne sait pas si cette immunité pourrait s’étendre à son épouse.

Quid du patrimoine du couple ? On sait qu’ils sont propriétaires d’une luxueuse résidence dans la capitale, la Blue Roof, et que Grace possède une entreprise de produits frais, Alpha Omega Dairy. Mais les rumeurs les plus folles circulent sur leurs avoirs cachés. Le secret ne devrait plus tenir très longtemps.