Franc-maçonnerie : soutien de poids pour Boubacar Keïta dans le bras-de-fer au sein de la Grande Loge du Mali

Évincé en 2013 de son poste de grand maître de la Grande Loge nationale malienne (GLNM), Boubacar Keïta vient d’obtenir un soutien de poids dans la guerre qui l’oppose depuis des années à son rival Sadio Lamine Sow pour le contrôle de la franc-maçonnerie malienne.

Dans un communiqué daté du 21 août 2017, dont JA a obtenu copie, la Grande Loge unie d’Angleterre, la Grande Loge d’Irlande et la Grande Loge d’Écosse (trois des plus anciennes et des plus influentes loges) reconnaissent Boubacar Keïta comme grand maître légitime de la Grande Loge nationale malienne (GLNM).

Soutenu par Karim Keïta, le fils du président IBK, Boubacar Keïta a adressé un courrier à ses « très chers frères » maliens, le 30 octobre, pour leur annoncer la nouvelle. Dans ce document signé de sa main, il se présente comme le nouveau grand maître de la GLNM.