Congo : Mondélé en mission à Paris pour le compte de Sassou Nguesso

Mandaté par Denis Sassou Nguesso, dont il est le conseiller spécial chargé des affaires politiques, Juste Désiré Mondélé a discrètement séjourné à Paris mi-novembre.

À ce titre, ce député de Ouenzé 1 (Club 2002-Parti pour l’unité et la République) a rencontré plusieurs parlementaires français. Très proche de Guy-Wilfrid Nguesso, neveu du président, Mondélé s’apprête par ailleurs à publier un livre consacré à la diversification de l’économie congolaise. Wilfrid Magloire Obili, responsable, à la présidence, des affaires juridiques et des droits humains, et Bruno Itoua, ministre de l’Enseignement supérieur, étaient également à Paris à la même période.