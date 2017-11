Bénin : quand Talon recadre ses députés

Soutiens de Patrice Talon à l’Assemblée nationale, les 60 députés réunis au sein du Bloc de la majorité parlementaire (BMP) n’ont pas digéré qu’aucun d’entre eux n’ait fait son entrée au gouvernement à la faveur du remaniement du 27 octobre.

Conscient de ce malaise, le chef de l’État les a tous réunis le 8 novembre dans la soirée. Lors de cette rencontre de plusieurs heures qui a eu lieu dans les bureaux de la fondation de son épouse, Claudine Gbénagnon, à Cotonou, et à laquelle assistait son bras droit, Olivier Boko, Talon leur a expliqué qu’il avait besoin d’eux à l’Assemblée et non au gouvernement. Autrement dit : il est préférable que chacun reste à sa place.