RDC : Thierry Bashala, le candidat favori de Winnie Mandela

Il est loin d’être le plus connu des postulants à la succession de Joseph Kabila, mais il bénéficie d’un soutien de poids.

Thierry Bashala, 34 ans, résident congolais (RD Congo) en Afrique du Sud, fondateur de l’Alliance démocratique africaine et candidat à la prochaine présidentielle, est en effet soutenu par… Winnie Mandela, qui a enregistré plusieurs messages où elle se déclare « fière » de lui et lui souhaite « bonne chance ». Fils de Bashala Kantu Wa Milandu, qui fut le ministre de Mobutu et le gouverneur du Kasaï-Oriental, Thierry Bashala est le petit-fils par alliance de Winnie Mandela, dont il a épousé l’une des petites-filles, Zoleka Mandela (fille de Zindzi), il y a cinq ans.

Il est par ailleurs le PDG d’une fondation caritative portant le nom de sa femme. Opposant déclaré au président Kabila, Bashala lance le 9 novembre à Yeoville (banlieue de Johannesburg) la campagne Save The DR Congo, point de départ selon lui d’une « démarche qui changera le destin de la RD Congo ». Rien de moins…