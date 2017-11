Congo : Dominique de Villepin en mission de lobbying pour le Groupe de liaison Afrique-Europe

À l’invitation de Rodolphe Adada, l’ambassadeur du Congo à Paris, une délégation d’anciens parlementaires français, accompagnés par l’ex-Premier ministre Dominique de Villepin, aujourd’hui reconverti dans le lobbying, a séjourné à Brazzaville du 25 au 28 octobre.

Parmi les participants, Michel Terrot (LR), qui présida le groupe d’amitié France-Congo, et le socialiste François Loncle, qui fut membre de la commission des Affaires étrangères. Tous deux ont créé il y a six mois le Groupe de liaison Afrique-Europe (Glae), une structure informelle réunissant experts et élus. L’un des vice-présidents du groupe d’amitié France-Congo, Patrice Verchère (LR), s’est joint à ce voyage organisé à l’occasion de l’anniversaire du discours du général de Gaulle à Brazza.

La délégation reçue par Denis Sassou Nguesso

Après avoir rencontré Clément Mouamba, le Premier ministre, Jean-Claude Gakosso, le ministre des Affaires étrangères, et Pierre Ngolo, le président du Sénat, la délégation a été reçue durant une heure par Denis Sassou Nguesso, puis a déjeuné au Palais. Au menu des discussions : la diversification de l’économ Clément Mouambaie congolaise et la manière de renforcer le dialogue avec le FMI.