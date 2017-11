Musique : V70, un grand cru de rumba signé Bumba Massa

Le chanteur Bumba Massa sort « V70 », un nouvel album aux influences diverses, qui rend hommage à la rumba.

« Ma voix est comme le bon vin : plus elle vieillit, meilleure elle est », explique le chanteur Bumba Massa avec une humilité toute congolaise… mais il n’a pas tort.

Fort de ses cinquante-quatre ans de métier, le septuagénaire livre, avec V70, un très bon album de rumba. Pas celle de Ferré Gola ou de Koffi Olomidé, plutôt celle des grandes formations des années 1960 comme l’OK Jazz.

Et pour cause, le ténor a mis brièvement sa voix puissante au service du groupe de Franco. Il y a toujours beaucoup de Kinshasa et de La Havane dans ce dernier opus enregistré à Paris. Un vernis moderne pour rendre toute la vivacité et les nuances d’un tableau de maître qui résiste au temps.