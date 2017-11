Gabon : l’économie à la relance

Les plans de relances annoncent encore une diversification de l'économie, nécessaire au développement. Le dernier annoncé est le Plan de Relance de l'Economie à horizon 2019 (PRE).

Dès 2012, le Plan stratégique Gabon émergent (PSGE) a identifié les secteurs prioritaires à développer pour assurer la diversification économique du pays. Leur importance a été une nouvelle fois confirmée au début de 2017, lors de la présentation du Plan de relance de l’économie 2017-2019 (PRE).

Il s’agit des secteurs de l’agriculture et de l’élevage, de la pêche, de la foresterie, des mines – avec le démarrage des exploitations de l’or ou du fer –, du numérique, du tourisme, du transport et de la logistique, sans oublier le secteur pétrolier, dont le potentiel reste à exploiter dans l’offshore très profond et dans la production de gaz naturel