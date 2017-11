Maroc : Al Hoceima, un rapport, des chiffres et des reproches

Le rapport de Cour des comptes sur le projet Al Hoceima au Maroc fait la lumière sur l'ampleur du projet et les manquements de chacun.

Pas de malversations, pas de détournements, mais de nombreux dysfonctionnements… C’est en substance la conclusion du rapport de la Cour des comptes sur l’exécution du projet Al Hoceima, phare de la Méditerranée, dont la synthèse a été présentée le 24 octobre à Mohammed VI. Une synthèse dont les quelques chiffres et dates sont révélateurs de l’ampleur et de la complexité de ce projet pharaonique, tout en donnant une indication sur les responsabilités des uns et des autres.