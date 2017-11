Femmes politiques ivoiriennes d’influence : Marie-Odette Lorougnon, vice-présidente du FPI

Marie-Odette Lorougnon, 59 ans, est dans les rangs du FPI depuis plus de vingt-cinq ans. Ancienne députée et grand soutien de Laurent Gbagbo, elle fait partie des 20 femmes les plus influentes de Côte d'Ivoire identifiées par Jeune Afrique.

Avec sa chevelure flamboyante et sa gouaille mordante, elle ne passe pas inaperçue. Membre historique du FPI – elle y a adhéré au début des années 1990 –, Marie-Odette Lorougnon en est aujourd’hui la vice-présidente et sa militante en chef.

Si elle reconnaît n’avoir jamais été l’une des têtes pensantes du parti de Laurent Gbagbo, elle a une très forte capacité de mobilisation. Franche, parfois même un peu brutale, elle sait parler aux classes populaires, qui le lui rendent bien.

Députée d’Attécoubé de 2000 à 2010, elle n’a pas froid aux yeux et est prête à tout pour servir l’ancien chef de l’État. Native de Gagnoa et bétée comme lui, elle avait ainsi accouru au Golf Hotel en 2011 dès l’annonce de son arrestation et demandé à se constituer prisonnière. Mais les Forces nouvelles avaient refusé d’interpeller cette femme qui ne faisait pas partie du cœur du pouvoir.